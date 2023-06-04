على شواطئ مرسى علم.. شاهد أضخم سندوتش يجذب السياح في مهرجان البرجر

نظمت عدد من الفنادق السياحية في مرسى علم مهرجان البرجر بمشاركة 11 “شيف” حيث تم تجهيز اضخم سندوتش برجر يتعدى ارتفاع المتر في جو ترفيهي بغرض إدخال البهجة والسرور على السائحين كنوع من أنواع الترفيه وعمل جذب سياحي لمدينة مرسي علم.



وأشار عاطف عثمان الخبير السياحي بالبحر الأحمر ومنظم مهرجان البرجر على شواطئ مرسي علم بأن مثل هذه المهرجانات يتم تنظميها بصفة أسبوعية على الشواطىء المفتوحة وتتنوع المهرجانات مثل مهرجان الفواكه و مهرجان البطيخ ومهرجانات الفوم والألوان وتلقى قبول وإعجاب السائحين الذين يحرصو على التقاط الصور التذكارية ونشرها على صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي مما يساهم في تنشيط السياحة وعمل جذب سياحي لشواطئ مرسي علم.



وأوضح أن مهرجان البرجر بمشاركة سياح أجانب من 14 جنسية أجنبية من ألمانيا وايطاليا وهولندا وسويسرا والتشيك وبولندا وفرنسا وبلجيكا ولوكسمبرج و سويسرا و ليتوانيا والمجر والنمسا وسلوفاكيا، لافتا إلى ارتفاع نسبة الإشغالات بالفنادق إلى 80 ٪ تزامنا مع ارتفاع معدلات حركة الرحلات الطيران السياحية الوافدة إلى مطار مرسي علم.

ومن جانبه أشار مصطفى ابراهيم مدير الأغذية ومشروبات بأن مهرجان البرجر على شواطئ مرسى علم تم تجهيز اضخم سندوتش برجر يتعدى طوله المتر بمشاركة 11 شيف باستخدم كميات كبيرة من اللحوم والبصل والطماطم والجبنة شيدر، ومايونيز، و الكاتشب والمستردة في جو ترفيهي أسعد السائحين ونزلاء الفنادق من المصريين والأجانب من جنسيات مختلفة.

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