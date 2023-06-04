طه الناظر: الشباب المصري يعيش عصره الذهبي.. والسيسي منحه مميزات لم يحصل عليها من قبل

أكد النائب طه الناظر، عضو لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، أن إدراج قضية دعم وتمكين الشباب وذوي الهمم في ملف ريادة الأعمال على جدول أعمال لجنة الشباب بالحوار الوطني، يوضح بما لا يدع مجالا للشك أن الشباب نصب أعين الدولة المصرية، وفي صدارة أولوياتها.

وقال "الناظر" في تصريحات صحفية له اليوم، إنه منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي حكم مصر وهو يولي اهتمامًا خاصًا بالشباب، كما تم تسخير كافة سبل الدعم اللازمة لتمكينهم، لاسيما أنهم حاضر ومستقبل هذا البلد، مشيرًا إلى أن شباب مصر يعيش عصره الذهبي، ويلقى دعمًا ومساندة غير مسبوقة على الإطلاق.

وأوضح عضو لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، أن الشباب المصري كان مهمشًا خلال العهود السابقة، حتى جاء الرئيس السيسي ومنحه مميزات لم يحصل عليها في عهد أي رئيس سابق.

واختتم النائب طه الناظر: "في الجمهورية الجديدة شارك شباب مصر في الحياة السياسية والتنفيذية، وباتوا شركاء أساسيين في صنع القرار، ويرجع الفضل في ذلك غلى دعم القيادة السياسية الحكيمة التي تؤمن بقدرة أبنائها".