المستشار حنفي جبالي يلتقي رئيس مجلس النواب الأردني

التقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أحمد الصفدي رئيس مجلس النواب الأردني، في مُستهل زيارته الرسمية على رأس وفد من مجلس النواب للمملكة الأردنية الهاشمية.

عُقدت جلسة مباحثات مُوسعة، أكد خلالها المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب خصوصية وتاريخية العلاقات المصرية - الأردنية على كافة الأصعدة والمستويات، مؤكداً حرص مصر على تعزيز التنسيق والتشاور بين مصر والمملكة لمواجهة التحديات المُشتركة، والعمل على ايجاد حلول للقضايا الإقليمية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية عبر إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية، وعلى الصعيد البرلماني، أكد المُستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب على أهمية تعزيز التعاون البرلماني المصري - الأردني، وتبادل الخبرات التشريعية، وتنسيق المواقف البرلمانية المصرية الأردنية تجاه القضايا الإقليمية.

وفي هذا الصدد أعلن جبالي عن تدشين جمعية الصداقة والأخوة البرلمانية بين مصر والمملكة الأردنية الهاشمية، مؤكداً أنها ستكون رافداً مُهماً لتعزيز العلاقات المصرية الأردنية.

من جانبه ، شدد رئيس مجلس النواب الأردني على خصوصية العلاقات الأردنية - المصرية على شتى المستويات، مؤكداً محورية وأهمية التنسيق المصري الأردني إزاء القضايا الإقليمية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وكذا ضرورة تعزيز آلية التعاون الثلاثية المصرية - الأردنية - العراقية.

وأكد "الصفدي" التطلع لتعزيز العلاقات البرلمانية المصرية - الأردنية لتكون على مستوى العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين.