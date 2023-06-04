وصول 5713 شجرة للبدء فى زراعتها بقرى ونجوع «حياة كريمة» بأسوان

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان إجراءات وصول وإستلام عدد 5713 شجرة بأنواع مختلفة وبدعم من وزارة البيئة لقرى ونجوع المبادرة الرئاسية (حياة كريمة).

جاء ذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتوسع فى مبادرات التشجير وزيادة المسطحات الخضراء وتنفيذاً لتكليفات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية .

وأعطى اللواء أشرف عطية تعليماته لمسئولى الوحدات المحلية والقروية بسرعة البدء فى زراعة هذه الأشجار داخل جميع القرى المدرجة ضمن المرحلة الثانية لمبادرة (حياة كريمة) بمركزى أسوان ودراو ، مكلفاً السكرتير العام المساعد بمتابعة الموقف التنفيذى لزراعة هذه الأشجار طبقاً لبرنامج زمنى محدد يتم فيه مراعاة توزيع الأشجار فى الشوارع الرئيسية والداخلية وأيضاً بالمدارس ، ومراكز الشباب ، وخاصة فى مناطق الإنتظار والتجمعات السكنية.

كما أكد محافظ أسوان على دعمه المتواصل لكافة الجهود المبذولة والأنشطة والفعاليات التى تساهم فى زيادة المسطحات الخضراء بمختلف المدن والقرى ، مشيراً إلى أهمية ذلك فى تنقية ورفع جودة الهواء وخفض غازات الإحتباس الحرارى ، بجانب الحد من الأجواء الحارة أثناء فترات الصيف ولترطيب الطقس العام بما يساهم فى تحسين الصحة العامة للمواطنين وتحقيق التنمية المستدامة ضمن رؤية مصر 2030 للحفاظ على البيئة وتحسين نوعية الحياة وتنفيذاً لمحاور الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 .