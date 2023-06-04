شريف إكرامي يدعم مصطفى شوبير: بطل إفريقيا مع زملائك يا وحش

حرص شريف إكرامي حارس مرمى نادي بيراميدز على توجيه رسالة دعم لحارس الأهلي الشاب مصطفى شوبير، قبل مشاركته مع الأهلي أمام الوداد المغربي مساء اليوم الأحد في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.



وأصبح مصطفى شوبير الأقرب لحماية عرين الأهلي في لقاء الوداد، بعدما تعرض محمد الشناوي الحارس الأساسي لإصابة في عضلة السمانة وتم استبعاده من قائمة المباراة، بينما يتواجد علي لطفي في القائمة ولكنه غير جاهز بنسبة 100% للمشاركة بعد العودة من الاصابة في العضلة الخلفية.



ونشر شريف إكرامي عبر حسابه الرسمي على "تويتر" رسالة دعم لمصطفى شوبير قال فيها: كل الدعم للحارس الواعد مصطفى شوبير في مباراة اليوم.. المباريات الكبيرة تصنع الحراس الكبار.. بطل إفريقيا مع زملائك يا وحش بإذن الله.. كل التوفيق والمساندة يا بطل.



ورحل شريف إكرامي عن النادي الأهلي في صيف 2020 بعد مسيره طويلة مع الأهلي حيث ظهر في قطاع الناشئين بالقلعة الحمراء ثم خاض تجربه احتراف في فينورد الهولندي، ثم تجربة قصيرة في تركيا قبل الانتقال للجونة عام 2009 ثم العودة مرة اخرى للاهلي في يناير 2010 وحتى صيف 2020 وانتقل إلى بيراميدز في صفقة اثارت جدل كبير خاصة بعد انتقال زوج شقيقته رمضان صبحي بعدها بأسابيع إلى نادي بيراميدز.