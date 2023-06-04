بدء تشغيل السلم الكهربائي ورفع كل الإشغالات بأرض اللواء

تمكن حى العجوزة من إعادة تشغيل السلم الكهربائى بمزلقان ارض اللواء لما لة من اهميه شديدة لمواطنى ارض اللواء المترددين عليه يوميا ، يأتى ذلك فى اطار توجيهات اللواء احمد راشد محافظ الجيزة بضرورة الصيانه الدوريه للسلم الكهربائى.

يأتي ذلك مع الحرص الدائم بالقيام باعمال الصيانة الدورية للسلم الكهربائى بعد اعادة تشغيله بأرض اللواء ومتابعة تشغيلة على مدار الساعة وذلك لأهميتة الشديدة للمواطنين وكبار السن وذوى الهمم وذلك لتوفير وتقديم افضل خدمة وراحة لهم

وتماشيا مع ذلك تم دهان سور السلم ليظهر بالمظهر الجمالى اللائق والحضارى بالاضافة الى القيام بحملات يومية لإزالة الباعة الجائلين من محيط ومسارات السلم لعدم إعاقة حركة المارة ورفع كافة الاشغالات والتعديات بجانب اعمال كنس وتجريد يوميا ورفع المخلفات وتراكمات القمامة والاتربة؛ وجاء ذلك بمتابعة وإشراف اللواء ياسر سامى مدين رئيس الحى ومتابعة تشغيلة والحفاظ علية.