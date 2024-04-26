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الجمعة 26 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

وزير الخارجية الصيني يجري مباحثات مع نظيره الأمريكي في بكين

بلينكن ووانغ يي
بلينكن ووانغ يي
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أجرى وزير الخارجية الصيني وانج يي مباحثات مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الجمعة، في  بكين، وأكد وزير الخارجية الصيني لنظيره الأمريكي، أن العلاقات بين بكين وواشنطن استقرت، جاء ذلك حسبما ذكرت قناة "القاهرة الإخبارية".

كما أوضح وانج يي ، أن الانزلاق إلى الصراع مع الولايات المتحدة سيكون موقفًا يخسر فيه الجميع ونطلب من واشنطن عدم التدخل في شؤون الصين الداخلية 

 وقال وزير الخارجية الأمريكي  أنه لا يوجد بديل للدبلوماسية وجهًا لوجه وعلينا تجنب الحسابات الخاطئة مع الصين وآمل تقدم البلدين في اتفاقيات العلاقات العسكرية.

وحسبما أفادت قناة "العربية" الإخبارية ، أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أعرب عن أمله  بأن تحرز الصين والولايات المتحدة تقدمًَا في محادثات بكين ، وحذر وزير الخارجية الصيني وانج يي من عوامل سلبية تتراكم بين واشنطن وبكين .

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