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الأحد 04 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ مطروح يتفقد لجان امتحانات شهادة الثانوية الأزهرية "صور"

محافظ مطروح يتفقد
محافظ مطروح يتفقد لجان امتحانات شهادة الثانوية الأزهرية
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تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الأحد، لجان امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسى 2022-2023، وذلك بمجمع المعاهد الأزهرية بمدينة مرسى مطروح، يرافقه عبد العظيم سالم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، والدكتور عبدالعزيز أبو خزيمة مدير عام العلوم الشرعية، وعبدالرازق الباجورى مدير التعليم الثانوى الأزهري. 


واطمأن محافظ مطروح خلال تفقده على لجان امتحان الطلاب والطالبات على توفير كافة سبل الراحة للمراقبين والطلاب، متمنيا لهم التوفيق والنجاح، مؤكدا على إنه جارٍ التنسيق حاليا لفتح فرع جديد لجامعة الأزهر بمطروح مع مقترح أكثر من موقع للتيسير على خريجى الشهادة الثانوية الأزهرية  الالتحاق بكليات لجامعة الأزهر بمطروح. 


وأوضح الشيخ عبد العظيم سالم أن  الامتحانات تستمر حتى ١٢ يونيه الجاري من خلال ١٢ لجنة للقسمين العلمى الأدبى بعدد ٧٠٧ طلاب وطالبة، منهم ٥٥٠ طالبا وطالبة بالقسم الأدبى بعدد ٨ لجان 
و١٥٧ طالبًا وطالبة بالقسم العلمى 
بعدد ٤ لجان، مع توفير التأمين بالتعاون مع مديرية الأمن، والتدابير الصحية؛ بالتعاون مع مديرية الصحة بمطروح ،  للمحافظة على أمن وسلامة الجميع. 

محافظ مطروح يتفقد لجان امتحانات شهادة الثانوية الأزهرية

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