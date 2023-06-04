شبورة مائية وحار نهارا.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غدا الاثنين حيث يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومائل للحرارة على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب سيناء و جنوب البلاد وطقس معتدل الحرارة علي كافة الانحاء.

ويشهد الاثنين شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من والى القاهرة الكبرى والوجة البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ونشاط رياح علي مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة ، الاثنين ، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 33 للعظمى 21 درجة، وعلى السواحل الشمالية 28 للعظمي والصغري 20 درجة ، وعلى جنوب سيناء و جبال البحر الأحمر 39 للعظمى والصغرى 27 ، وعلى شمال الصعيد 38 والصغري 24 ، وعلى جنوب الصعيد 44 للعظمى والصغرى 27 درجة .