مصر تشارك في بطولة الأندية الدولية للكيك بوكسينج بالأردن

يشارك المنتخب الوطني للكيك بوكسينج ببطولة الأندية الدولية الثالثة والتي تقام في العاصمة الأردنية عمان خلال الفترة من 3 إلى 6 يونيو الجاري.

ومن المقرر أن يشارك محمد صبيح رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج في اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد العربي للكيك بوكسينج.

ويشارك من نادي 23 يوليو كلًا من: عمرو مجدي، أحمد عشماوي، يارا ياسر، إياد رمضان، محمد الشحات، صالح صابر، محمد فودة، أحمد القلقاط، صابر أمين،

بينما يشارك من نادي المطرية كلًا من: أدم إسماعيل، روز أحمد نصر وياسين أحمد نبيه، بسمة إسماعيل ورحمة إسماعيل تحت قيادة المدربة مريم يحيى.

كما تقام على هامش البطولة دورتي التدريب والتحكيم الدولية للكيك بوكسينج بمشاركة الحكام: زينب حبيب، محمد الزعيم، محمد مصطفى، أحمد إبراهيم، محمد شطا، تامر جميل، إسلام عبدالله، أحمد حسن، محمود كمال، كما يشارك في الدورة المدربين: صالح صابر ومريم يحيى.