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الأحد 04 يونيو 2023
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

مصر تشارك في بطولة الأندية الدولية للكيك بوكسينج بالأردن

مصر تشارك في بطولة
مصر تشارك في بطولة الأندية الدولية للكيك بوكسينج بالأردن
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يشارك المنتخب الوطني للكيك بوكسينج ببطولة الأندية الدولية الثالثة والتي تقام في العاصمة الأردنية عمان خلال الفترة من 3 إلى 6 يونيو الجاري.

ومن المقرر أن يشارك محمد صبيح رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج في اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد العربي للكيك بوكسينج.

ويشارك من نادي 23 يوليو كلًا من: عمرو مجدي، أحمد عشماوي، يارا ياسر، إياد رمضان، محمد الشحات، صالح صابر، محمد فودة، أحمد القلقاط، صابر أمين، 
بينما يشارك من نادي المطرية كلًا من: أدم إسماعيل، روز أحمد نصر وياسين أحمد نبيه، بسمة إسماعيل ورحمة إسماعيل تحت قيادة المدربة مريم يحيى.

كما تقام على هامش البطولة دورتي التدريب والتحكيم الدولية للكيك بوكسينج بمشاركة الحكام: زينب حبيب، محمد الزعيم، محمد مصطفى، أحمد إبراهيم، محمد شطا، تامر جميل، إسلام عبدالله، أحمد حسن، محمود كمال، كما يشارك في الدورة المدربين: صالح صابر ومريم يحيى.

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