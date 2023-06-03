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الأحد 04 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

وزير الخارجية السوري يبدأ زيارة رسمية إلى العراق لبحث تعزيز العلاقات بين البلدين

فيصل المقداد
فيصل المقداد
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بدأ وزير الخارجية السوري فيصل المقداد ووفد يرافقه، زيارة رسمية إلى العاصمة العراقية بغداد. 
وذكرت وكالة الانباء العراقية،(واع)، أن ذلك جاء في بيان عن المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف. 
من جانبها أوردت وكالة الأنباء السورية أن زيارة المقداد تأتي تلبية لدعوة من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية العراقى الدكتور فؤاد حسين لإجراء مباحثات مع القيادة العراقية وكبار المسؤولين العراقيين، بهدف تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين ومناقشة سبل تطويرها.

وزير الخارجية السوري بغداد زيارة رسمية