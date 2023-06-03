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الأحد 04 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ضبط متهم بترويج أسلحة بيضاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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رصدت الأجهزة الأمنية لما تم نشره على أحد الحسابات الشخصية على موقع "تيك توك" يتضمن مقاطع فيديو لصاحب الحساب يقوم بالترويج لبيع عدد من الأسلحة البيضاء. 
 بالفحص تم تحديد مستخدم الحساب المُشار إليه وتبين أنه (طالب - مقيم بالدقهلية).. أمكن ضبطه وعُثر بحوزته على (هاتف محمول "بفحصه تبين وجود آثار ودلائل تؤكد نشاطه الإجرامى).. بمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة بقصد النصب والإحتيال على المواطنين وتحقيق مكاسب مالية، كما تبين وجود تحويلات مالية بالمحفظة الإلكترونية المرتبطة بهاتفه المحمول تؤكد نشاطه الإجرامى.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

الأسلحة البيضاء بالدقهلية مقاطع فيديو