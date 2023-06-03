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الأحد 04 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

البحرين والإمارات تعزيان الهند في ضحايا حادث تصادم ثلاثة قطارات

حادث تصادم ثلاثة
حادث تصادم ثلاثة قطارات
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أكدت وزارة الخارجية البحرينية عن تعاطف مملكة البحرين وتضامنها مع جمهورية الهند في ضحايا حادث تصادم ثلاثة قطارات في منطقة بالاسور بولاية أوديشا شرقي البلاد، وأسفر عن مقتل وإصابة مئات الأشخاص.
وأعربت الوزارة في بيان أوردته وكالة الأنباء البحرينية (بنا) اليوم السبت عن صادق تعازيها ومواساتها للحكومة والشعب الهندي ولأهالي وذوي الضحايا في هذا الحادث الأليم، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع الجرحى.
وفي السياق ذاته، بعث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، برقية تعزية، إلى دروبادي مورمو رئيسة جمهورية الهند في ضحايا حادث تصادم القطارات.. متمنيًا الشفاء العاجل لجميع المصابين.
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، أن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس دولة الإمارات نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، بعثا كذلك برقيتي تعزية، مماثلتين إلى دروبادي مورمو رئيسة جمهورية الهند.
وبعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيتي تعزية إلى ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند.

البحرين الهند ضحايا تصادم ثلاثة قطارات