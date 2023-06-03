بالصور.. هبة مجدي تشارك جمهورها أحدث ظهور لها

شاركت الفنانة هبة مجدى جمهورها على صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، مجموعة من الصور لأحدث ظهور لها.

وظهرت الفنانة هبة مجدى من خلال الصور بفستان أسود اللون، بإطلالة مميزة نالت إعجاب الجمهور والمتابعين، وانهالت التعليقات الإيجابية على الصور.

شاركت هبة مجدى فى رمضان الماضى بمسلسل "المداح ٣" ، بطولة حمادة هلال، هبة مجدى، محمد رياض، لوسى، خالد سرحان، دنيا عبدالعزيز والإخراج أحمد سمير فرج.

يذكر أن الفنانة هبة مجدى تنتظر عرض مسلسل "حرب الجبالى" خلال الفترة المقبلة، المسلسل بطولة أحمد رزق، هبة مجدى، سوسن بدر، نسرين أمين، رياض الخولى، فردوس عبدالحميد، صلاح عبدالله، أحمد خالد صالح، والإخراج محمد أسامة.

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