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الأحد 04 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تفحم 70 نخلة في حريق بمزرعة في واحة باريس

ارشيفية
ارشيفية
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سيطرت قوات الحماية المدنية والإطفاء بمركز باريس بمحافظة الوادي الجديد، اليوم، على حريق نشب في مزرعة نخيل جنوب واحة باريس. 

تلقى اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة الحماية المدنية والإطفاء يفيد بنشوب حريق بمنطقة درب الأربعين جنوب مركز باريس. 

تبين نشوب حريق بمزرعة نخيل على مساحة فدان بالقرية الثانية بدرب الأربعين وتسبب الحريق في تفحم 70 نخلة من التمر السيوي الصعيدي، دون خسائر بشرية. 

دفعت الوحدة المحلية بسيارات المياه وعربات الفناطيس لدعم جهود سيارات الإطفاء وجرى إخماد الحريق وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

الإطفاء إخماد الحريق الحماية المدنية الوادي الجديد