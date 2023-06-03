هدوء في اليوم الأول لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية في الدقهلية

انطلقت اليوم السبت امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية في مادتي الفقه والحديث بمختلف المعاهد الأزهرية على مستوى محافظة الدقهلية.

ووجه الدكتور محمد رشوان، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الدقهلية الأزهرية، إلى ضرورة الالتزام والهدوء فى امتحانات الثانوية الأزهرية والتى بدأت اليوم، مؤكدا تنفيذ الاستعدادات والتدابير التى اتخذت لإجراء امتحان الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٢م .

وقال رشوان في تصريحات صحفية، اليوم، إنه وجه بضبط تلك اللجان في ضوء تعليمات وضوابط وقرارات المجلس الأعلى للأزهر المنظمة لامتحانات الشهادة الثانوية، والتي تعمل على ضبط اللجان، وخروج الامتحان بأفضل صورة ، ومحاربة الغش، مع توفير الأجواء التي تمكن الطالب من أداء الامتحان بشكل أفضل؛ حرصا على مصلحته وحصوله على حقه، والتأكيد على تنبيهات فضيلة رئيس قطاع المعاهد الأزهرية.

وأكد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الدقهلية على الأخذ بكل سبل الأمان والصحة لحماية الطلاب والتشديد على كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة الطلاب.

وشدد رشوان على ضرورة الالتزام التام بكراسة تعليمات الامتحانات وتشكيل غرفة عمليات لمتابعة سير امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية أولا بأول، مؤكدًا على الجهد المبذول من كل من فى المنظومة برعاية وتوجيهات الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر .

يذكر أن عدد اللجان القسم العلمي للثانوية الأزهرية في الدقهلية ٤٥ لجنة، وأيضا القسم الأدبى ٤٥ لجنة، ويؤدون الامتحان فى مادتى الفقه والحديث.