جماعة الحوثي تعلن إسقاط مسيرة أمريكية في أجواء محافظة صعدة

أعلن المتحدث باسم جماعة الحوثي، اليوم السبت، إسقاط مسيرة أمريكية في أجواء محافظة صعدة، أثناء قيامها بتنفيذ مهام عدائية بصاروخ مناسب.

وأكد المتحدث باسم جماعة الحوثي أنهم مستمرون في تنفيذ المزيد من العمليات العسكرية حتى رفع الحصار ووقف العدوان عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

كما أعلنت جماعة الحوثي استهداف سفينة بريطانية في البحر الأحمر وتم إصابتها بالصواريخ المناسبة.

ويوم الخميس الماضي، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "أكس " عن إطلاق صاروخ باليستي مضاد للسفن من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.

وأضافت أن تلك الاستهداف لم يتسبب في خسائر مادية أو في الأرواح ولا وجود لضرر في السفينة المستهدفة أو السفن التجارية بالبحر الأحمر.