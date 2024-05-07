الأرصاد: ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة بداية من الغد

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن الظواهر الجوية المتوقعة من غد الأربعاء 8 مايو حتي الاثنين 13 مايو 2024، حيث يكون هناك ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة بقيم تتراوح من 2_5 درجات، اعتبارا من غد الأربعاء حتي الجمعة 10 مايو وستكون ذروته يوم الخميس المقبل.

وأشارت الأرصاد أنه يشهد غدا الأربعاء، طقس حار نهارًا على أغلب الأنحاء ومائلا للحرارة على السواحل الشمالية، ومائلا للبرودة ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ومعتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وشبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجة البحرى والسواحل الشمالية على فترات متقطعة.

وأوضحت الأرصاد أنه يشهد الخميس 9 مايو، نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة علي مناطق من غرب البلاد علي فترات متقطعة، وأتربة عالقة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة وجنوب البلاد.

كما يشهد الجمعة 10 مايو ،نشاط رياح على السواحل الشمالية و والصحراء الغربية على فترات متقطعة.

وأشارت الأرصاد أنه من السبت 11 مايو إلي الاثنين 13 مايو ، سيكون هناك نشاط رياح على اغلب الانحاء على فترات متقطعة.

وتتراوح درجات الحرارة علي القاهرة الكبرى والوجة البحرى من 28 الي 36 درجة للعظمي والصغري من 25 الي 17 درجة.