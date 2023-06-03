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السبت 03 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

حبس متهم بحيازة عملات أجنبية بالنزهة

أرشيفيه
أرشيفيه
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قررت النيابة العامة، حبس المتهم بحيازة عملات أجنبية في دائرة قسم شرطة النزهة، بعد سرقتهم من الشركة التي يعمل بها، 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع مراعاة التجديد له في الميعاد.

ونجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص “مقيم بدائرة قسم شرطة المرج” حال تواجده بدائرة قسم شرطة النزهة، وبحوزته مبلغ مالي "عملات أجنبية"، وبمناقشته عن مصدره أقر بسرقته من الشركة محل عمله بدائرة القسم.

وباستدعاء مالك الشركة أقر بأن المبلغ المالي المضبوط بحيازة المتهم ملكيته، وتحرر محضر بالواقعة وتتولي النيابة العامة التحقيق.

الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بمديرية أمن القاهر بمديرية أمن القاهرة دائرة قسم شرطة المرج مديرية أمن القاهرة قسم شرطة النزهة حبس المتهم 4 أيام