حبس متهم بحيازة عملات أجنبية بالنزهة

قررت النيابة العامة، حبس المتهم بحيازة عملات أجنبية في دائرة قسم شرطة النزهة، بعد سرقتهم من الشركة التي يعمل بها، 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع مراعاة التجديد له في الميعاد.

ونجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص “مقيم بدائرة قسم شرطة المرج” حال تواجده بدائرة قسم شرطة النزهة، وبحوزته مبلغ مالي "عملات أجنبية"، وبمناقشته عن مصدره أقر بسرقته من الشركة محل عمله بدائرة القسم.

وباستدعاء مالك الشركة أقر بأن المبلغ المالي المضبوط بحيازة المتهم ملكيته، وتحرر محضر بالواقعة وتتولي النيابة العامة التحقيق.