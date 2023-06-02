مصرع عامل فى تصادم موتوسيكل وسيارة بطريق المنزلة-السلام

لقى عامل مصرعة إثر وقوع حادث تصادم بين موتوسيكل يستقله المتوفي وسيارة بيك أب بطريق (المنزلة-السلام) بنطاق مركز المنزلة محافظة الدقهلية

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، ، بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة المنزلة، من مستشفى المنزلة العام بوصول"السيد أحمد السيد بدير"، 23 عامًا، عامل ومقيم قرية البصايلة دائرة المركز "جثة هامدة " ادعاء حادث طريق.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنزلة بقيادة الرائد صلاح عودة، رئيس المباحث، وبالفحص وسؤال والد المتوفي ،60 عامًا، عامل ، قرر أنه حال قيادة نجلة دراجته النارية "بدون لوحات معدنية" وسيره بها على طريق (المنزلة-السلام) ، وأمام كوبري عاشور ، اصطدمت به بالمواجهة السيارة(د ل ب 7981) نقل بيك أب مما أدى إلى انحرافه وانقلابه بالدراجة النارية على جانب الطريق وحدوث إصابته التي أودت بحياتة، واتهم قائد السيارة بالتسبب في وفاة نجله.

بتقنين الإجراءات تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنزلة من ضبط السائق ويدعى"أحمد.م.غ"،27 عامًا، حاصل على ديلوم زراعة ومقيم قرية الطرابرة مركز المنزلة، وبمواجهتة أقر بتسببه في الحادث وقدم رخصة قيادة سارية ولا يحمل رخصة تسيير.

وأكد تقرير مفتش الصحة بشأن المتوفى، أن سبب الرفاة نزيف داخلي بالصدر والمخ وتوقف عضلة القلب ولا توجد شبهة جنائية.

جرى التحفظ على المركبتين وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.