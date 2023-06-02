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الجمعة 02 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

16 يونيو.. حفل الموسيقار هاني شنودة في مسرح الماركيه

هاني شنوده
هاني شنوده
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 يحيي الموسيقار هاني شنودة  حفلاً موسيقياً في  مسرح الماركيه بكايرو فستيفال سيتي يوم ١٦ يونيو الجاري، وذلك بعد حصوله على جائزة الدولة التقديرية .

يقام الحفل بمشاركة مجموعة من أبرز الفنانين على الساحة الغنائية المصرية على رأسهم الفنانة سيمون التي رافقتها ألحان شنودة في مسيرتها الفنية لسنوات، والمطربة دينا الوديدي صاحبة التعاون الأحدث مع شنودة في أغنية "إحكيلي"، والمطربة الشابه نوران أبو طالب.

 يأتي الحفل بعد حصول الموسيقار القدير هانى شنوده على جائزة الدولة التقديرية، حيث أعلنت وزيرة الثقافة الدكتور نيفين الكيلاني الثلاثاء الماضي منح الموسيقار هاني شنودة جائزة الدولة التقديرية في الفنون وذلك لدوره المجتمعي وإسهاماته الفنية، ومحاولاته في تطوير المنظومة الموسيقية على مدار سنوات من مسيرة حافلة بالأعمال التي تركت بصمة لدى الجمهور المصري والعربي.

يعتبر الموسيقار هاني شنودة أحد أهم الملحنين والموزعين المصريين، قدم مسيرة حافلة واكتشف العديد من المواهب الموسيقية، وأسس فرقة المصريين التي غيرت الموسيقى في مصر والتي ألّف ولحّن من خلالها أكثر الألبومات الموسيقية نجاحًا، بالإضافة لذلك قدم شنودة ما يزيد عن 150 مقطوعة من بين أكثر مقطوعات الموسيقى التصويرية تأثيرًا في ذاكرة الفن المصري من بينها: فيلم المشبوه، والحريف، والغول، وعصابة حماده وتوتو، وغريب في بيتي، والأسطى المدير، وشمس الزناتي.

هانى شنودة جائزة الدولة التقديرية نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة دينا الوديدي الوديدى سيمون