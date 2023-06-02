لتعميق التعاون المشترك.. زيارات باكستانية للأردن والعراق

باكستان تشارك بالعديد من الزيارات المهمة للاردن والعراق حفاظا علي التنسيق المشترك بين البلدين.

سافر وزير خارجية باكستان بيلاوال بوتو زرداري ظهر اليوم إلى الأردن، و لتنسيق التعاون بين البلدين.

و يتوجه وزير الخارجية في المرحلة الاولي من الزيارة الأردن لحضور حفل الزفاف الملكي.

نظرا لتعمق العلاقات الرابطة بين البلدين ثم يتوجه الي العرق من في الفترة من 5 إلى 6 يونيو 2023.

ويلتقي وزير الخارجية الباكستاني خلال الزيارة بالقيادة العراقية لعقد اجتماعات مفصلة مع نظيره.

كما سيتم التوقيع على اتفاقيات مهمة خلال الزيارة وذلك بدعوة خاصة من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية العراقي الدكتور فؤاد حسين.