مانشستر يونايتد يتكبد 11 مليون يورو للتخلص من ماجواير

يرغب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي في التخلص من مدافعه هاري ماجواير خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وهو ما يجبر النادي لدفع أموال لرحيل لاعبه عن الفريق.

وتعاقد مانشستر يونايتد مع ماجواير في صيف 2019، قادمًا من ليستر سيتي بمبلغ 87 مليون يورو، إذ يعد من أغلى مدافعي العالم، وذلك بعدما قدم مستويات جيدة مع الثعالب توجت بحصد لقب الدوري الإنجليزي الممتاز في عام 2016.

ولم يحالف الحظ، ماجواير طوال فترته مع فريق الشياطين الحمر، وأصبح جليس الدكة خاصة تحت قيادة المدير الفني الهولندي إريك تين هاج، الذي بدأ في وضع قائمة اللاعبين الراحلين عن اليونايتد وغير المرغوب بهم في الموسم الجديد، ويأتي على رأسهم المدافع الدولي الإنجليزي هاري ماجواير.

وينتهي عقد ماجواير مع مان يونايتد في صيف عام 2025، ولم يتلق أي عروض لرحيله حتى الآن، ما يجعل النادي الإنجليزي مضطرًا لدفع الملايين من أجل عدم بقاء اللاعب في الموسم الجديد.

وأكدت صحيفة «آس» الإسبانية، أن إدارة مانشستر يونايتد قررت التخلص من ماجواير في الميركاتو الصيفي المقبل.

وذكرت الصحيفة الإسبانية، أن مانشستر يونايتد على استعداد تام لدفع ما يزيد عن 11 مليون يورو لفسخ عقده مع هاري ماجواير، مع عدم تلقيه عروض للرحيل في الفترة المقبلة.

وأنهى مانشستر يونايتد الموسم المنصرم 2022-2023 بالدوري الإنجليزي الممتاز، محتلًا المركز الثالث بالبريميرليج برصيد 75 نقطة، وتأهل إلى بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.