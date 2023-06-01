رسميًا.. مدرب باريس سان جيرمان يعلن رحيل ميسي

أعلن كريستوف جالتيير، المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، اليوم الخميس، رحيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن الفريق، بشكل رسمي مع نهاية الموسم الجاري 2022-2023.

وينتهي عقد ميسي مع باريس سان جيرمان في صيف 2023، بعدما انضم لقلعة حديقة الأمراء في فترة الانتقالات الصيفية عام 2021، في صفقة انتقال مجانية بعد انتهاء تعاقده مع برشلونة الإسباني.

وقال جالتيير في المؤتمر الصحفي قبل مباراة البي إس جي كليرمونت، بالجولة 38 والأخيرة من عمر مسابقة الدوري الفرنسي هذا الموسم: «لقد حظيت بامتياز تدريب أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم، ستكون آخر مباراة لـ"ليو ميسي" على ملعب بارك دي فرانس أمام كليرموت».

وأضاف مدرب سان جيرمان: «أتعشم في أن يتم الترحيب به بأفضل طريقة ممكنة هذا العام، كان عنصرًا مهمًا، متوفر دائمًا».

وأتم جالتيير: «الملاحظات أو الانتقادات، لا أجدها مبررة على الإطلاق عندما يكون لديك موسم مع كأس العالم في المنتصف، ينتهي بك الأمر بإحصاءات 21 هدفًا و20 تمريرة حاسمة له، إنها خدمة الفريق، لقد كان شرفًا كبيرًا أن أرافقه طوال الموسم».

وارتبط اسم ميسي بانتقاله للعديد من الأندية في الموسم المقبل، على رأسها عودته لبرشلونة، وانضمامه لصفوف الهلال السعودي، وإنتر ميامي الأمريكي وذلك في الميركاتو الصيفي القادم.

وتوج ميسي ببطولة الدوري الفرنسي مرتين مع باريس سان جيرمان في عامي 2022 و2023، فضلًا عن حصد لقب كأس السوبر الفرنسي مرة وحيدة.

وسجل ليونيل ميسي 20 هدفًا وصنع مثلهم خلال فترة ارتداؤه قميص باريس سان جيرمان، في بطولتي الدوري الفرنسي ودوري أبطال أوروبا.