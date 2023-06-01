آياتا: 45% زيادة في السفر الجوي خلال أبريل 2023

أعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA) عن استمرار الطلب القوي على حركة السفر في أبريل الماضي.

وقال الاتحاد في بيان اليوم، إنه قد ارتفع إجمالي حركة السفر في أبريل 2023 بنسبة 45.8٪ مقارنة بشهر أبريل 2022، وعلى الصعيد العالمي، بلغت حركة السفر الآن 90.5٪ من مستويات ما قبل كوفيد عند 81.3٪، كما ارتفعت حركة السفر المحلية لشهر أبريل بنسبة 42.6٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي وتعافت الآن بالكامل، مسجلة زيادة بنسبة 2.9٪ عن نتائج أبريل 2019.

وارتفعت حركة السفر الدولية بنسبة 48.0٪ مقارنة بشهر أبريل 2022 حيث سجلت جميع الأسواق نموًا جيدًا، مع استمرار شركات النقل في منطقة آسيا والمحيط الهادئ في قيادة الانتعاش.

وقال ويلي والش، المدير العام لاتحاد النقل الجوي الدولي (IATA): "استمر شهر أبريل في اتجاه حركة السفر القوي الذي شهدناه في الربع الأول من عام 2023.. إن تخفيف التضخم وزيادة ثقة المستهلك في معظم دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، جنبًا إلى جنب مع انخفاض أسعار وقود الطائرات، يشير إلى استمرار الطلب القوي على السفر الجوي وتخفيف ضغوط التكلفة".

وشهدت شركات الطيران في آسيا والمحيط الهادئ زيادة قدرها 192.7٪ في حركة السفر في أبريل 2023 مقارنة بشهر أبريل 2022، وارتفعت السعة بنسبة 145.3٪ وزاد عامل الحمولة بنسبة 13.2 نقطة مئوية إلى 81.6٪.

كما شهدت شركات النقل الأوروبية زيادة في حركة السفر بنسبة 22.6٪ مقارنة بشهر أبريل 2022، وارتفعت السعة بنسبة 16.0٪، وارتفع عامل الحمولة 4.5% إلى 83.3٪، وهو ثاني أعلى معدل بين المناطق.

وسجلت شركات الطيران في الشرق الأوسط زيادة في حركة السفر بنسبة 38.0٪ مقارنة بشهر أبريل من العام الماضي، وزادت السعة بنسبة 27.8٪ وعامل الحمولة 5.6% إلى 76.2٪.

وارتفعت حركة شركات الطيران في أمريكا الشمالية بنسبة 34.8٪ في أبريل 2023 مقابل فترة 2022، وزادت السعة بنسبة 26.5٪، وارتفع عامل الحمولة 5.2% إلى 83.8٪، وهو الأعلى بين المناطق، وتم الآن استرداد حركة السفر الدولية في أمريكا الشمالية بالكامل، حيث تجاوزت بنسبة 0.4٪ مستويات أبريل 2019.

وشهدت شركات الطيران في أمريكا اللاتينية زيادة في حركة السفر بنسبة 25.8٪ مقارنة بالشهر نفسه من عام 2022، وارتفعت السعة في أبريل بنسبة 26.4٪ وانخفض عامل الحمولة بمقدار 0.4 نقطة مئوية إلى 83.1٪.

وارتفعت حركة مرور شركات الطيران الأفريقية بنسبة 53.5٪ في أبريل 2023 مقارنة بالعام الماضي، وهي ثاني أعلى نسبة بين المناطق. ارتفعت الطاقة الاستيعابية لشهر أبريل بنسبة 50.0٪ وارتفع عامل الحمولة 1.6% إلى 69.8٪، وهو أدنى مستوى بين المناطق.