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الخميس 01 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

جمال شعبان يكشف أسباب الموت المفاجئ

الدكتور جمال شعبان،
الدكتور جمال شعبان، عميد القلب الأسبق
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كشف الدكتور جمال شعبان، عميد القلب الأسبق، أسباب الموت المفاجئ؛ بعد انتشاره مؤخرًا، مؤكدًا أن له عدة أسباب تقليدية، وأخرى غير تقليدية.

وقال، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «صدى البلد»، إن أمريكا أعدت دراسة عن السكتة القلبية والموت المفاجئ؛ لأن لديهم حوالي 300 ألف شخص يموتون سنويًا بشكل مفاجئ.

وأضاف، مساء اليوم الأربعاء، أن له أسباب تقليدية مثل الضغط والسكر والكوليسترول والتدخين، إلى جانب التلوث؛ الأمر الذي يستدعي أن يقوم الإنسان بتغيير جو، وأيضًا قلة عدد ساعات النوم، وتناول المياه الغازية.

وتابع أن بعض مضاعفات كوفيد، والعيش فترة طويلة دون زواج (السنجلة) قد تؤدي إلى موت مفاجئ.

الدكتور جمال شعبان الموت المفاجئ السكتة القلبية