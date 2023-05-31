نهائي الدوري الأوروبي.. ديبالا يتقدم لـ«روما» بهدف في شباك إشبيلية

تقدم فريق روما الإيطالي، على نظيره إشبيلية الإسباني بهدف للا شئ، خلال المباراة التي تجمع بينهما حاليًا على ملعب بوشكاش أرينا بالعاصمة المجرية بودابست، في نهائي بطولة الدوري الأوروبي 2023.

ونجح الأرجنتيني باولو ديبالا، لاعب فريق العاصمة الإيطالية، في قص شريط أهداف اللقاء في الدقيقة 34، بعد انفراد تام بحارس الفريق الأندلسي ياسين بونو.

وتأهل روما إلى المباراة النهائية من بطولة الدوري الأوروبي، بعدما فاز على باير ليفركوزن الألماني في دور نصف النهائي، فيما بلغ إشبيلية نهائي البطولة بعدما تخطى يوفنتوس الإيطالي.

وجاء تشكيل روما لنهائي الدوري الأوروبي، كالتالي.

حراسة المرمى: باتريسيو

خط الدفاع: إبانيز - مانشيني - سمولينج

خط الوسط: سبينازولا - كريستانتي - ماتيتش - سيلك

وفي الهجوم: بيليجريني - أبراهام - ديبالا.

فيما بدأ إشبيلية، نهائي الدوري الأوروبي، بالتشكيل التالي.

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: نافاس - جوديل - بادي - أليكس تيليس

خط الوسط الدفاعي: فرناندو - إيفان راكيتيتش

خط الوسط الهجومي: أوكامبوس - توريس - جيل

وفي الهجوم: يوسف النصيري.