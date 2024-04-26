بالانفوجراف| الحصاد الأسبوعي لوزارة الزراعة

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، "الانفوجراف الاسبوعي" في نسخته رقم ١٩٢ حول الحصاد الأسبوعي لأهم أنشطة الوزارة، خلال الأسبوع الماضي في الفترة من ١٩ وحتى ٢٥ ابريل الجاري، وذلك بالتعاون مع المكتب الإعلامي للوزارة، كما أصدر المركز أيضا ملخصا بالفيديو، حول أنشطة الوزارة خلال نفس الفترة.

وخلال هذا الأسبوع التقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بالدكتور محمد عبد القادر - المدير القطري لمكتب الصندوق الدولي للتنمية الزراعية "الايفاد" بالقاهرة وبحث معه البدء الفورى في تنفيذ أنشطة مشروع التحول المستدام للمرونة الزراعية في صعيد مصر "ستار"، كما عقد القصير، اجتماعا لبحث الموقف التنفيذي لمشروعات هيئة التعمير والتنمية الزراعية المتعلقة بملفات دراسات التربة والحصر التصنيفي وتقنين الأراضي والتحول الرقمي.

وشهد وزير الزراعة، توقيع بروتوكولين للتعاون المشترك بين مركزي البحوث الزراعية وبحوث الصحراء والمركز العربى لدراسات المناطق الجافة والأراضى القاحلة (أكساد) لتنفيذ عددا من المشروعات التنموية التى تساهم فى التكيف مع التغيرات المناخية الحادة وتحقيق التنمية المستدامة ضمن مجال الزراعة الذكية في مصر، كما أعلن عن استقبال الأسواق السعودية للبصل المصرى.

وخلال هذا الأسبوع أيضا أطلق المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة خدمة النداء الآلي وذلك في إطار التحول الرقمي والتيسير على العملاء، كما شارك المعمل في دورة تدريبية للمكافحة المتكاملة لنخيل التمر، حيث استقبل عدد من المتخصصين من دول عربية مختلفة، ضمن فعاليات الدورة، كما شارك أيضا فى فاعليات المؤتمر الدولى الأول للجمعية المصرية للإدارة المتكاملة للآفات، فيما بلغ أجمالي عدد العينات التي استقبلها المعمل خلال هذا الاسبوع حوالي ٥٥٠٠ عينة، كما أطلق معهد بحوث التناسليات الحيوانية، قافلة بيطرية في البحيرة خلال الفترة من 13 إلى 18 أبريل الجاري تم خلالها علاج أكثر من 9600 رأس ماشية لدى 3509 من صغار المربين وذلك في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

بينما أصدر معهد بحوث البساتين حزمة من التوصيات الفنية للمزارعين والتي من شانها تخفيف تاثير موجة الحرارة على زراعات البطاطس والمحاصيل خضرية التكاثر، كما أصدر أيضا نشرة إرشادية بالتوصيات الفنية التي يجب على مزارعي النباتات الطبية والعطرية، مراعاتها لتفادي أية تأثيرات سلبية على زراعاتهم خلال الموجة الحارة التي تشهدها البلاد، كما قام الدكتور احمد رزق رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات بزيارة مفاجئة بمنطقة جنوب الدلتا لمكافحة الآفات لتفقد الاستعدادات الخاصة بالموسم الصيفي، كما تفقد وحدة إنتاج الفرمونات الجنسية والتي تقوم بإنتاج العديد من الفرمونات للآفات الحشرية للمحاصيل.

وأصدر قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة عددا من النصائح والإرشادات لمربى ومنتجى الثروة الحيوانية والداجنة لمجابهة الظروف المناخية الحاره.

كما نجح الحجر الزراعي المصري في تسهيل ابحار احدى شاحنات المحملة بالقمح على متنها حوالى 63 ألف طن وكانت معلقة في ميناء نوفوفريسيك الروسي، وذلك بعد توقف استمر 3 أسابيع.

ونظم معهد أمراض النباتات ولجنة المبيدات الزراعية برامج تدريبية مشتركة في محافظات الوادى الجديد وبني سويف وسوهاج حول الاستخدام الآمن والفعال للمبيدات.

كما تفقد لدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية موقع الصوب الزراعية بمحطة بحوث بهيتم في محافظة القليوبية يرافقه، الدكتور أيمن عبد العال رئيس الإدارة المركزية لمحطات البحوث والتجارب الزراعية والدكتور أحمد حلمي رئيس البرنامج الوطني لانتاج تقاوي الخضر

واستقبل المهندس رفيق الطوخي مدير الديوان البابوي في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، القوافل المتحركة التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، برئاسة المستشار سعيد صالح مستشار وزير الزراعة والمشرف على المنافذ والمعارض.

واستقبل اللواء دكتور خالد فودة محافظ جنوب سيناء بمقر المحافظة بشرم الشيخ. الدكتور حسام شوقى رئيس مركز بحوث الصحراء لبحث اخر الاستعدادات لاطلاق المؤتمر الدولي الخامس لتحلية المياه والمقرر انعقاده بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 6 إلى 9 مايو القادم، كذلك قام فريق بحثى ممثلا لمركزى البحوث الزراعيه وبحوث الصحراء ومديرية الزراعة بجنوب سيناء بمتابعة الحقول الارشاديه لمحصول القمح والنماذج الإرشادية لمشروعات الانتاج الحيوانى والدواجن بمدينة طور سيناء.

يذكر أن مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الاعلامي للوزارة، يصدران الجمعة من كل اسبوع، انفوجرافا وفيديو باسم: الزراعة في اسبوع، لالقاء الضوء على ملخص ما تم من انشطة وجهود، بكافة القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن انفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة في كل مصر، حول أنشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة، كما أصدر المركز مؤخرا، سلسلة دليل خدمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والذي يلقي الضوء على الخدمات التي تقدمها الوزارة للمزارع والمربي، كذلك أصدار أرقام في الزراعة، الذي يلقى الضوء على انجازات القطاع الزراعي بالارقام، فضلا عن إصداره الاخير MALR مجلة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، الإلكترونية الشهرية، الزراعية المتخصصة الأخبارية والمتنوعة.

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