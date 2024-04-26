ads
الجمعة 26 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

ألف مصلٍ يؤدون صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى رغم قيود الاحتلال

المسجد الأقصى
المسجد الأقصى
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

ألف مُصل أدوا صلاة الجمعة في رحاب المسجد الاقصى، فيما اعتدت قوات الاحتلال على عدد من الشبان قرب باب الأسباط، ومنعتهم من الدخول إلى المسجد، بالتزامن مع صلاة الجمعة.

واعتدت قوات الاحتلال بالضرب على الصحفي أحمد جلاجل خلال توثيقه عمليات الاعتداء والتنكيل بالشبان.

وتحرم سلطات الاحتلال الآلاف من المواطنين الفلسطينيين من مُحافظات الضفة الغربية المختلفة من الوصول إلى القدس المحتلة لأداء الصلاة في المسجد الأقصى، حيث تشترط استصدار تصاريح خاصة لعبور الحواجز العسكرية التي تحيط بالمدينة المقدسة.

ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي الشامل على شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية، في أكتوبر الماضي، تشدد قوات الاحتلال من إجراءاتها على أبواب المسجد الأقصى ومداخل البلدة القديمة، وتمنع أحيانا المواطنين من القدس المحتلة أو الفلسطينيين من أراضي الـ48 من الدخول إلى المسجد لأداء الصلاة.

باب الاسباط المواطنين الفلسطينيين المسجد الأقصى