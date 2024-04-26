بتكلفة 6 ملايين و650 ألف جنيه.. افتتاح 4 مساجد جديدة في البحيرة

أعلنت مديرية الأوقاف بمحافظة البحيرة، اليوم الجمعة، إفتتاح 4 مساجد جديدة بمراكز الدلنجات وإدكو وأبو حمص والرحمانية بتكلفة إجمالية 6 مليون و650 ألف جنيه، في إطار حرص الدولة المستمر على عمارة وبناء المساجد وجهود وزارة الأوقاف الكبيرة والملموسة لنشر صحيح الدين والتوعية ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف، وكذا الجهود الذاتية والمشاركات المجتمعية في تشييد وعمارة المساجد بمدن ومراكز المحافظة للتيسير على المواطنين فى إقامة الشعائر الدينية والحصول على خدمات التوعية الدينية والخدمات الأخرى، الصحية والتثقيفية والتعليمية التي تقدمها المساجد.

وقال الدكتور محمد أبو حطب، وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة، إنه تم افتتاح مسجد هيبة منصور بقرية الخلالية التابعة لمركز الدلنجات مساحة 250 م2 بتكلفة إجمالية 2 مليون و500 ألف جنيه (إحلال وتجديد)، مسجد أبو عشيبة بمركز إدكو على مساحة 197م بتكلفة إجمالية 2 مليون جنيه (إحلال وتجديد)، مسجد على بن أبى طالب بقرية بلقطر الشرقية (الصيرفي)، التابعة لمركز أبو حمص على مساحة 511 م بتكلفة إجمالية مليون و500 ألف جنيه (صيانة)، مسجد سماديس البلد القديم، التابعة لمركز الرحمانية على مساحة 325م بتكلفة إجمالية 650 ألف جنيه (صيانة).

وتناولت خطبة الجمعة اليوم، والتى جاءت تحت عنوان "تطبيقات حسن الخلق" أن الإسلام أولَى حُسنَ الخُلقِ عنايةً خاصةً ومنزلةً عاليةً فهو غايةُ العباداتِ وأساسُ قيامِ الحضاراتِ واستقرارُ المجتمعاتِ؛ فأُمَّةٌ بلا أخلاقٍ ولا قِيمٍ أمةٌ بلا حياةٍ، والدولُ التي لا تُبنَى على الأخلاقِ تحملُ عواملَ سقوطِهَا في أصلِ بنائِهَا وأساسِ قيامِهَا، لذلك كان حسنُ الخُلقِ أثقلَ ما يوضعُ في ميزانِ الإنسانِ يومَ القيامةِ.