أستاذ فقه للحجاج: الانشغال بالتصوير أمام الكعبة ينقص الأجر.. فيديو

قال الدكتور هاني تمام، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، إن الحج رحلة تدرب على تغيير منهج الحياة، مضيفا: "بلاش واحنا فى الحج يبقى فى جدال ومناوشات وخصام، وده خد السرير بتاعى وده الأكل مش كويس".



وتابع أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، خلال حلقة برنامج "البيت"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الأربعاء: "إحنا رايحين إلى الله، مش رحلة ولا فسحة ولا تنزه، لازم نتخلى عن كل السلوكيات الغريبة اللى بنعملها، لازم نغير من تصرفاتنا إحنا رايحين إلى الله، مش رايحين لعمل سيشن تصوير أمام الكعبة أو الروضة النبوية، كل الأمور دى بتنقص من الأجر.



واستكمل: الحج فى تصرفات ظاهرة وباطنة، الباطنة دى إن الحاج دايما يستشعر وجود ربنا فى قلبه، مينفعش فى المكان الطاهر المبارك ده وتبقى كثير الكلام والخصام وشاغل نفسك بالتليفون والتصوير.





