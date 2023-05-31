إنفوجرافيك.. تفاصيل الربط الكهربائي بين مصر والسعودية

3000 ميجاوات قدرات كهربائية مستهدف تبادلها لخط الربط المصري السعودي

طول شبكات الربط الكهربائي الدائري بين البلدين

“51 الف كيلو متر في مصر ---- 89 ألف كيلو متر في السعودية”

السعودية - شرق المدينة المنورة - تبوك - خليج العقبة - بدر - مصر

من المقرر تشغيل مشروع الربط الكهربائي بين السعودية ومصر على مرحلتين، الأولى في يونيو/(2025)، بقدرة 1500 ميجاوات، بينما ستنطلق المرحلة الثانية من التشغيل في نوفمبر من العام نفسه، بإضافة 1500 ميجاوات أخرى.

وتبلغ التكلفة الإجمالية لمشروع الربط الكهربائي بين السعودية ومصر نحو 1.8 مليار دولار.