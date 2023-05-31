الحوار الوطني| فاطمة سيد أحمد: "الأعلى للتعليم والتدريب" مجلس وزراء مصغر مختص بـ"التعليم"

أعلنت الدكتورة فاطمة سيد أحم،د عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، موافقتها علي مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب جملة وتفصيلاً.

وقالت الدكتورة فاطمة سيد أحمد، إنه بقراءة مواد القانون بعناية وشديدة نجد أن من قام بصياغته اطلع على مواد الدستور والقانون، مشيرة إلى أن القانون نص على أنه مجلس وليس هيئة أو مفوضية.

وأوضحت أن تشكيل المجلس بمشروع القانون كثير حيث يضم ١٨ وزارة وجهة، مضيفة أن البعض يعتقد أن العدد كبير ولكن لكل وزارة أو جهة موجودة في التشكيل وجودها أمر ضروري، مطالبة بإعادة قراءة مشروع القانون بشكل أكثر عناية واهتمام.

وأوضحت أن توجيه الرئيس السيسي بمناقشة مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب يعكس إحساس الرئيس بالشعب والقضايا التي تشغل باله، مضيفة أن تشكيل المجلس يوحي بأنه مجلس وزراء ولكن مختص بالتعليم فقط.

وأكدت الدكتورة فاطمة سيد أحمد أن مشروع القانون لم يغفل البحث العلمي، ولكنه تجاهل محو الأمية.

ويعقد اليوم جلسة خاصة للجنة التعليم والبحث العلمي التابعة للمحور المجتمعي، لمناقشة مشروع القانون المُحال إلى الحوار الوطني في شأن إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب من مجلس الوزراء بناءً على توجيه رئيس الجمهورية.

وتأتي الجلسة استجابة من إدارة الحوار الوطني لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناقشة مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب.