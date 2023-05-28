خالد عباس: 1.5 مليون مواطن سيعيشون في العاصمة الإدارية خلال 3 سنوات

أكد المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، أن طرق العاصمة الجديدة في مرحلة تجريبية حاليا وسيتم تركيب اللافتات مستقبلا، وكل الطرق بها تم تخطيطها جيدا ونهاية يونيو ستكون العلامات الاسترشادية موجودة.

وقال عباس، خلال لقائه عبر قناة «صدى البلد»، إن المناطق المفتوحة للترفيه عن العائلات في العاصمة الإدارية، وهي مُصمّمة لأن تكون «خضراء - مستدامة - ذكية»، وتم مراعاة اختيار نوعية أشجارها بشكل لا يستهلك المياه المعاد معالجتها، وتتحمل حرارة الشمس.

وأضاف رئيس مجلس إدارة العاصمة الإدارية، مساء اليوم الأحد، في حلقة خاصة من العاصمة الإدارية الجديدة، أنه يتم إنشاء محطة لمعالجه مياه الصرف بالعاصمة، وبنهاية العام المقبل سننتهي من محطة مياه للشرب بطاقة مليون ونصف مليون متر مكعب يوميًا، مؤكدًا أنه سيتم الإعلان عن بيع المحلات والكافيهات بعد انتهاء وزارة الإسكان من أعمال الصيانة والبنية التحتية.

وتابع المهندس خالد عباس، أن شركة العاصمة الإدارية لن تباع لأحد، ومن الممكن طرح حصة من بعض الشركات التابعة لها في البورصة، كذلك من الممكن طرح حصة من الشركات المتخصصة التابعة لشركة العاصمة الجديدة في البورصة.

وأوضح أن قرار طرح شركات متخصصة تابعة لشركة العاصمة الإدارية في البورصة يرجع للملاك؛ فهي مستقلة ولديها جمعية عمومية وملاك، مؤكدًا أنه من 3-5 سنوات سيكون لدينا مليون ونصف مليون مواطن بالعاصمة.

