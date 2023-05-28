بالفيديو.. عضو الجمعية المصرية للمناعة: جرام التراب به 500 نوع جراثيم

الأحد 28/مايو/2023 - 09:36 م

حذر الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للمناعة والحساسية، من العواصف الترابية التى تمر بها البلاد، مضيفا: "لازم نعرف إن التراب ده فى غبار ومخلفات حيوانات ميتة وبكتريا وفئران وغيرها ويمكن أن نتعرض لها والباب مغلق، وعن طريق ملابسنا، والأقمشة".

وتابع عضو الجمعية المصرية للمناعة والحساسية، خلال حلقة برنامج "مع الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الأحد: "لازم نأخد لبالنا من المفروشات فى البيت، ونغيرها لأنها مسرح للجراثيم، وننظف أول بأول، ولازم نلبس الكمامة، وبلاش عدسات لاصقة، ونقص أظافرنا، حتى لا ننقل للجراثيم".

واستكمل: "الجرام الواحد من الأتربة ممكن يكون فيه 500 نوع مختلف من الجراثيم، لازم نعمل سيطرة على الأطفال عشان الأجهزة التنفسية والمناعة ضعيفة، ودول أهم حاجة لازم نحافظ عليهم ولو عندهم أى أعراض لازم نتابع مع الطبيب، وبلاش نقول ده برد عادى".

