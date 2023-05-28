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الأحد 28 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

أسعار الذهب تستقر في نهاية تعاملات اليوم الأحد

سعر الذهب
سعر الذهب
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استقرت  أسعار الذهب في مصر في نهاية تعاملات اليوم الأحد كما هو منذ نهاية الأسبوع الماضي 
سجل سعر عيار ٢١ حوالي 2325 جنيه للبيع و 2335 جنيه للشراء وعيار 24 نحو 2657 جنيه للبيع و 2680 جنيه للشراء
سجل سعر عيار 18نحو 1993 جنيه للبيع و 2010 جنيه للشراء وعيار 14 حوالي 1550 جنيه للبيع و 1560 جنيه للشراء .
سجل سعر الجنيه الذهب حوالي نحو 18.6 ألف جنيه للبيع و 18.7 ألف جنيه وكيلو الذهب 2.66 مليون جنيه للبيع و 2.7مليون جنيه للشراء.
بلغت أوقية الذهب نحو 82.64 ألف جنيه للبيع و 83.4 الف جنيه للشراء .
 

سعر عيار 21 سعر الذهب اليوم سعر عيار 24 سعر عيار 18 سعر عيار 14 اليوم