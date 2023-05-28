استقرت أسعار الذهب في مصر في نهاية تعاملات اليوم الأحد كما هو منذ نهاية الأسبوع الماضي
سجل سعر عيار ٢١ حوالي 2325 جنيه للبيع و 2335 جنيه للشراء وعيار 24 نحو 2657 جنيه للبيع و 2680 جنيه للشراء
سجل سعر عيار 18نحو 1993 جنيه للبيع و 2010 جنيه للشراء وعيار 14 حوالي 1550 جنيه للبيع و 1560 جنيه للشراء .
سجل سعر الجنيه الذهب حوالي نحو 18.6 ألف جنيه للبيع و 18.7 ألف جنيه وكيلو الذهب 2.66 مليون جنيه للبيع و 2.7مليون جنيه للشراء.
بلغت أوقية الذهب نحو 82.64 ألف جنيه للبيع و 83.4 الف جنيه للشراء .
اقتصاد
أسعار الذهب تستقر في نهاية تعاملات اليوم الأحد
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استقرت أسعار الذهب في مصر في نهاية تعاملات اليوم الأحد كما هو منذ نهاية الأسبوع الماضي
استقرت أسعار الذهب في مصر في نهاية تعاملات اليوم الأحد كما هو منذ نهاية الأسبوع الماضي