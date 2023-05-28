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الأحد 28 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

الثلاثاء.. أمسية قصصية في مكتبة خالد محيي الدين

الدكتور يسري عبد
الدكتور يسري عبد الله
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يعقد منتدى المستقبل للفكر والإبداع، في السابعة من مساء الثلاثاء المقبل، أمسية قصصية، في مكتبة خالد محيي الدين بحزب التجمع الوطني.

يقرأ فيها الكتاب "سمير فوزي، وسام جار النبي الحلو، وأسامة ريان، ومحمد عطية، وعلياء مصطفى" بعضا من نصوصهم القصصية.

 ويقدم الندوة الكاتب والناقد الدكتور يسري عبدالله، متحدثا عن النصوص، وإشكاليات القصة القصيرة وتحولاتها، والسردية الجديدة، وتنويعاتها اللانهائية. 
ويعد منتدى المستقبل للفكر والإبداع أحد أهم الحلقات النقدية في الثقافة المصرية والعربية،  وتعضيد الثقافة الوطنية.

ويطمح المنتدى كما جاء في بيانه التأسيسي"إلى أن يكون أعلى تمثيلات الموضوعية عبر إعادة الاعتبار لمفهوم القيمة من خلال تقديم النماذج الإبداعية المعبرة عن القيم الطليعية المتجددة".
 

منتدى المستقبل للفكر والإبداع أمسية قصصية مكتبة خالد محيي الدين حزب التجمع الوطني سمير فوزي وسام جار النبي الحلو أسامة ريان محمد عطية علياء مصطفى يسري عبدالله