طبيب يتوصل إلى طريقة للسيطرة على آلام الأمراض المزمنة

توصل الدكتور براساد شيرفالكار طبيب الأعصاب في جامعة كاليفورنيا، إلى طريقة جديدة يمكنها التحكم في آلام الأمراض المزمنة وتخفيف حدتها.

ونشرت مجلة "ناتشر" العلمية نتائج بحث جديد، حيث تمكّن شيرفالكار لأول مرة من تسجيل ما يحدث في الدماغ مباشرة عندما يعاني الشخص من ألم مزمن، وهو الألم الذي يستمر لمدة ثلاثة أشهر على الأقل. قام الطبيب شيرفالكار بزرع أقطاب كهربائية جراحية في أدمغة أربعة مرضى يعانون من ألم مزمن، نتيجة لسكتة دماغية أو بتر أطراف.

تم تسجيل نشاط كهربائي في منطقتي القشرة الحزامية الأمامية والقشرة الأمامية المدارية في الدماغ، عند ضغط المريض على زر في جهاز التحكم عن بعد، حيث ظهر النشاط الكهربائي على الأجهزة.

وطُلب من المتطوعين إكمال استبيان حول شدة الألم الذي شعروا به عدة مرات في اليوم، ثم الضغط على الزر لتسجيل النشاط الكهربائي في المنطقتين المذكورتين لمدة 30 ثانية خلال الأشهر الثلاثة إلى الستة التالية.

تمكن العلماء من متابعة المريض في جميع الأنشطة اليومية، ولاحظوا أن منطقتي الدماغ التي تم وضع الأقطاب الكهربائية فيهما كانتا أكثر إدراكاً للألم المزمن مقارنةً بمناطق الدماغ الأخرى. في الجزء الثاني من الدراسة، تم تحفيز الألم لدى المتطوعين بواسطة جسم ساخن ملامس للجلد، ولوحظ بعد ذلك أن نشاط الدماغ المرتبط بهذا النوع من الألم الذي يعتبر "مؤقتاً" كان أكثر اعتمادًا على القشرة الحزامية الأمامية.