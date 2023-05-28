حبس مسجل خطر لإدارته مصنعا لإنتاج مخدر البودر في التجمع الخامس

أمرت نيابة القاهرة الجديدة ، بحبس حبس مسجل خطر 4 أيام على ذمة التحقيقات، لإدارته مصنعا لإنتاج مخدر البودر في التجمع الخامس.

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس، بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال تصنيع مخدر "البودر" والإتجار فيه متخذاً من شقة مستأجرة كائنة بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس وكراً لممارسة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بالشقة المشار إليها، وبحوزته (بندقية آلية- بندقية خرطوش - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة- كمية من البودر الخام والمخلوط وزنت 4,230 كيلو جرام- عدد من الأقراص المخدرة- مبلغ مالى- ماكينة عد أوراق نقدية- عدد 2 ميزان حساس- هاتف محمول- سيارتين - أدوات وخامات للتصنيع).

وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد تصنيع مخدر البودر بإستخدام الأدوات والخامات المضبوطة والإتجار فيه، والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامى ، والهاتف لتسهيل الإتصال بعملائه، والسيارتين لتسهيل تنقلاته، والأسلحة النارية بقصد الدفاع، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.