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الأحد 28 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

4 ميداليات متنوعة للباراترياثلون في كأس أفريقيا بشرم الشيخ

منتخبنا الوطني للباراترياثلون
منتخبنا الوطني للباراترياثلون
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توج لاعبو منتخبنا الوطني للباراترياثلون بأربع ميداليات متنوعة بواقع ثلاث فضيات وبرونزية واحدة،  في بطولة كأس أفريقيا للباراترياثلون والتي اختتمت منافساتها بمدينة شرم الشيخ.
وجاءت الميداليات لكل من : إسلام أبو زيد فضية المنافسات لتصنيف PTS5 ، إسلام حافظ فضية المنافسات لتصنيف PTVI  ، وإسلام أبو علي فضية المنافسات لتصنيف PTWC ، وزميله هيثم عادل برونزية التصنيف ذاته.
وشارك في البطولة منتخبات ألمانيا ، إيطاليا ، البرازيل بولندا.
ويقود منتخبنا الوطني فنيا بهاء يوسف فيما تترأس نادية صبحي لجنة الباراتىياثلون بالاتحاد المصري للعبة والذي يترأسه اللواء أحمد ناصر.

 

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