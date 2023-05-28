4 ميداليات متنوعة للباراترياثلون في كأس أفريقيا بشرم الشيخ

توج لاعبو منتخبنا الوطني للباراترياثلون بأربع ميداليات متنوعة بواقع ثلاث فضيات وبرونزية واحدة، في بطولة كأس أفريقيا للباراترياثلون والتي اختتمت منافساتها بمدينة شرم الشيخ.

وجاءت الميداليات لكل من : إسلام أبو زيد فضية المنافسات لتصنيف PTS5 ، إسلام حافظ فضية المنافسات لتصنيف PTVI ، وإسلام أبو علي فضية المنافسات لتصنيف PTWC ، وزميله هيثم عادل برونزية التصنيف ذاته.

وشارك في البطولة منتخبات ألمانيا ، إيطاليا ، البرازيل بولندا.

ويقود منتخبنا الوطني فنيا بهاء يوسف فيما تترأس نادية صبحي لجنة الباراتىياثلون بالاتحاد المصري للعبة والذي يترأسه اللواء أحمد ناصر.