مجلس جامعة بنى سويف يكرم عضوا بالجهاز الإداري لبلوغه السن القانونية

كرم مجلس جامعة بنى سويف، برئاسة الدكتور منصور حسن، رئيس الجامعة، في جلسته رقم221، المنعقدة صباح اليوم الأحد، محمود محمد أحمد من أعضاء الجهاز الإداري بكلية التعليم الصناعي لبلوغه السن القانونية للمعاش خلال شهر مايو الجاري، بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء المجلس.

وأكد الدكتور منصور خلال الجلسة على أهمية تكريم أعضاء الجهاز الإداري تقديرًا لمجهوداتهم وعطائهم خلال السنوات الماضية في العمل ومشاركتهم الفعالة في خدمة وتطوير الجامعة وتشجيعًا للعاملين على الاجتهاد في العمل لترك أثر يذكرون به ، مشيرًا إلى أن الجامعة لا تدخر جهدًا في دعمهم لا سيما وهم من قضوا سنوات طويلة من الكفاح، مع الحرص على استمرار العلاقة الطيبة التي تربط أبناء الجامعة جميعًا كأسرة.