منافسات قوية خلال اليوم الثاني من بطولة الجونة الدولية للإسكواش

شهد اليوم الثاني من بطولة الجونة الدولية للاسكواش البلاتينية PSA 2023 للرجال والنساء منافسات قوية وأداء مبهر من قبل اللاعبين خاصاً المصريين، حيث ضمن كل من اللاعب مصطفي عسال المصنف الثاني عالمياً وعلي فرج المصنف الثالث عالمياً ومحمد الشوربجي المصنف الرابع عالمياً و مروان الشوربجي المصنف السادس عالمياً و طارق مؤمن المصنف السابع و مازن هشام المصنف التاسع عالمياً و علي سليمان وفارس دسوقي المصنف الثالث عشر عالمياً و علي ابو العنين المصنف الثاني و العشرون وعمر مسعد المصنف الثاني والثلاثون عالمياً من مصر.



كما استطاع كل من دييغو إلياس من بيرو المصنف الاول عالمياً، و بول كول من نيوزيلندا المصنف الخامس عالمياً، وفيكتور كروان من فرنسا المصنف الثامن عالمياً، وجويل ماكين من المملكة المتحدة المصنف العاشر عالمياً، و وإين يو نغ من ماليزيا المصنف العشرون عالمياً، و إيكر باخاريس من اسبانيا المصنف الثلاثون .



واستطاعت كل من اللاعبة نور الشربيني المصنفة الاولي عالمياً و نوران جوهر المصنفة الثانية عالمياً و هانيا الهمامي المصنفة الثالثة عالمياً و نور الطيب المصنفة السادسة عالمياً و فريدة محمد المصنفة السابعة عشر عالمياً وروان العربي المصنفة الحادية عشر عالمياً و يثرب عادل المصنفة الثانية و العشرون عالمياً و ندين شاهين المصنفة الثامنة و العشرون عالمياً و فيروز ابو الخير المصنفة السبعة و ثلاثون من مصر.



كما تأهلت كل من تيسني إيفانز المصنفة الخامسة عشر عالمياً و جورجينا كاندي المصنفة السابعة عالمياً من المملكة المتحدة و نيلي جيليس المصنفة الثامنة عالمياً و تيني جيليس المصنفة الرابعة عشر عالمياً من بلجيكا و اليكسندرا فيلار من جنوب افريقيا المصنفة الثاني و ثلاثون عالمياً للدور الثالث للبطولة.

نتائج مباريات الدور الثاني من بطولة الجونة الدولية للاسكواش البلاتينية PSA 2023 للرجال:



فاز اللاعب محمد الشربجي المصنف الرابع عالميا من مصر على اللاعب بابتيست ماسوتي المصنف الخامس عشر عالميا من فرنسا ب 4 اشواط وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-8 ، 4-11 ،7-11، 8-11.



و فاز اللاعب فارس المصنف الثالث عشر عالميا من مصر على اللاعب محمد الشربيني المصنف السابع عشر عالميا من مصر ب 3 اشواط وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-7، 11-2، 11-4 .



و فاز اللاعب عمر مسعد المصنف الثاني والثلاثون عالمياً من مصر على اللاعب سوراف غوسال المصنف التاسع عشر عالميا من الهند ب 4 اشواط وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-9، 1-11، 11-9 ، 11-8.

فاز بول كول المصنف الخامس عالمياً من نيوزيلندا على اللاعب أدريان والر المصنف الخامس و ثلاثون عالميا من المملكة المتحدة ب3 اشواط وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-4، 13-4، 11-2 .



فاز مروان الشربجي المصنف السادس عالمياً من مصر على اللاعب نيكولاس مولر المصنف السادس عشر عالميا من سويسرا ب5 اشواط وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 6-11، 9-11، 11-5 ،13-11، 11-7 .

و من مصر ايضاً فاز مازن هشام المصنف التاسع عالمياً علي الاعب ميغيل رودريغيز المصنف الرابع عشر عالمياً من كولومبيا ب5 اشواط وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 10-12 ، 11-5 ، 9-11، 11-3، 11،4 .



كما فاز الاعب جويل ماكين المصنف العاشر عالمياً من المملكة المتحدة علي الاعب يحيي النواساني المصنف السادس و الثلاثون عالمياً من مصر ب3 اشواط وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 7-11، 15-17 ، 5-11 .

فاز الاعب مصطفي عسال المصنف الثاني عالمياً من مصر علي الاعب يوسف ابراهيم المصنف الرابع و الثلاثون عالمياً من مصر ب 5اشواط وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-9، 15-17 ، 7-11، 11-5 ، 11-9 .

كما استطاع الاعب المصري علي فرج المصنف الثالث عالمياُ التغلب علي الاعب غريغ لوبان المصنف الواحد و ثلاثون عالمياً من المملكة المتحدة ب 5اشواط وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-7، 7-11 ، 11-9، 5-11 ، 6-11 .

و اللاعب المصري يوسف سليمان المصنف الحادس عشر عالمياً فاز علي الاعب رافاييل كاندرا المصنف الثامن و العشرون عالمياً من ألمانيا ب 3 اشواط وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 5-11، 11-1، 4-11 .

و اللاعب علي ابو العنين المصنف الثاني و العشرون عالمياً علي أوغست دوسورد المصنف السادس و العشرون عالمياً من فرنسا ب 5 اشواط وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-3، 1-11 ، 4-11، 11-5 ، 10-12 .



و من فرنسا فاز اللاعب فيكتور كروان المصنف الثامن عالمياً علي الاعب ديميتري شتاينمان المصنف الخامس و عشرون عالمياً من سويسرا بـ4 اشواط وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 7-11 ، 11-9 ، 14-12 ، 11-9 .

تفوق إيكر باخاريس المصنف الثلاثون من اسبانيا علي الاعب سيباستيان بونماليس المصنف التاسع و عشرون عالمياً من من فرنسا ب3 اشواط وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:11-8 ، 11-9 ، 11-2 .



ومن ماليزيا اللاعب إين يو نغ المصنف العشرون عالمياً تغلب علي الاعب ليونيل كارديناس المصنف السادس و العشرون عالمياً من المكسيك ب 4 اشواط وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:6-11 ،3-11، 13-11، 5-11 .

و الاعب المصنف الاول عالمياً من بيرو فاز علي الاعب كريم عبد الجواد المصنف الثاني عشر عالمياً من مصر ب 4 اشواط وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:11-3 -2-11 ، 11-9 ، 11-4 .



نتائج مباريات الدور الثاني من بطولة الجونة الدولية للاسكواش البلاتينية PSA 2023 للسيدات:

فازت اللاعبة نور الشربيني المصنفة الاولي عالميا من مصر على اللاعبة ميليسا ألفيس المصنفة العشرون عالميا من فرنسا ب 5 اشواط وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-5، 2-11، 3-11 11-2، 4-11 .

واللاعبة اليكسندرا فيلار من جنوب افريقيا المصنفة الثاني و ثلاثون عالمياً علي الاعبة أوليفيا كلاين من امريكا المصنفة الثالث عشر عالمياً ب 3 اشواط وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 7-11، 8-11، 1-11 .



كما فازت اللاعبة فريدة محمد المصنفة السابعة عشر عالمياً من مصر علي الاعبة هنا معتز المصنفة الخامسة و الثلاثون عالمياً ب 4 اشواط وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-5،7-11 ،9-11 ، 11-13 .

فازت تيني جيليس المصنفة الرابعة عشر عالمياً من بلجيكا علي الاعبة سارة جين المصنفة العاشرة من المملكة المتحدة ب 5 اشواط وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-13،7-11 ،7-11 ، 11-2، 7-11 .

و اللاعبة المصرية روان العربي المصنفة الحادية عشر عالمياً علي الاعبة إينورا فيلارد المصنفة الثامنة و اربعون من فرنسا ب 3 اشواط وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-3،6-11 ،6-11 .



كما فازت هانيا الهمامي المصنفة الثالثة عالمياً علي الاعبة مريم متولي المصنفة التاسع و العشرون من مصر .

و من مصر الاعبة نادين شاهين المصنفة الثامنة و العشرون علي الاعبة تسو وينج تونغ من هونك كونج ب 5 اشواط وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:7-11، 11-8 ، 11-9 ، 8-11، 11-7 .

و من بلجيكا اللاعبة نيلي جيليس المصنفة الثامنة عالمياً فازت علي الاعبة لوسي تورميلمن المصنفة الثلاثون عالمياَ من المملكة المتحدة ب 3 اشواط وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:9-11، 6-11، 5-11 .

و اللاعبة تيسني إيفانز المصنفة الخامسة عشر عالمياً من ويلز من الاعبة زينة مكاوي المصنفة الثانية اربع من مصر ب 4 اشواط وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي7-11، 11-6، 11-7 ، 11-2 .

و اللاعبة نور الطيب المصنفة السادسة عالمياً في مصر فازت علي عائفة عازمان من ماليزيا ب 3 اشواط وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي11-6 ، 11-2 ، 11-4 .

ومن المملكة المتحدة جورجينا كاندي المصنفة السابعة عالمياً فازت علي جاسمين هاتو ب 4 اشواط اشواط وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي4-11، 11-8 ، 3-11 ،8-11 .

و من مصر فازت يثرب عادل المصنفة الثانية و العشرون عالمياً علي سناء ابراهيم المصنفة الثلاثون عالمياً ب 4 اشواط اشواط وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي3-11، 11-9 ، 8-11 ،9-11 .

و فيروز ابو الخير المصنفة السبعة و ثلاثون من مصر فازت علي الاعبة هولي نوتون المصنفة التاسعة عشرة ب 4 اشواط اشواط وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي11-7 ، 11-3 ، 7-11 ،8-11 .

و المصنفة الاولي عالمياً نوران جوهر فازت علي الاعبة المصرية علي الاعبة هنا رمضان المصنفة السابع و عشرون ب 3 اشواط وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي6-11، 11-4 ، 7-11.