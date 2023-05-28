غرائب وعجائب.. سيدة تشارك في الانتخابات التركية برفقة ماعز| فيديو

شهدت الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية العديد من الغرائب والعجائب أثناء التصويت.

وكان من بين هذه الغرائب حضور سيدة للتصويت في الجولة الثانية للانتخابات التركية برفقة ماعز، ما أثار حالة من السخرية وضحك الحضور.

ووبدأ التصويت لجولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية التركية، التي ستجرى لأول مرة في التاريخ السياسي التركي ، في الساعة 08:00 في جميع أنحاء تركيا.

سيتمكن المواطنون من التصويت حتى الساعة 17:00 بتوقيت تركيا، في الانتخابات التي ستجرى بين الرئيس التركي المنتهية ولايته، رجب طيب أردوغان ومرشح المعارضة، كمال كليتشدار أوغلو.

وتم إنشاء أكثر من 191 ألف صندوق اقتراع في المجالس الانتخابية لـ 973 دائرة و 1094 منطقة في جميع أنحاء البلاد للانتخابات التي سيتم فيها تحديد رئيس تركيا الذي سيحكم البلاد لمدة 5 سنوات، وسيدلي أكثر من 60 مليون ناخب بأصواتهم في الانتخابات.