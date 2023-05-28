المتهم بطعن خطيبته وذبح شقيقها بدار السلام يمثل الجريمة

اصطحبت أجهزة الأمن بالقاهرة المتهم بذبح خطيبته وقتل شقيقها بمنطقة دار السلام لتمثيل الجريمة لمعرفة كيفية ارتكابه الجريمة.

وحصلت أجهزة الأمن على تسجيلات التقطتها كاميرات المراقبة للمتهم أثناء صعوده للعقار، كما استمعوا لشهادة فتاة قريبة الضحايا شاهدت المتهم أثناء طعنه المتهمين وهروبه من مكان الحادث.

وكانت جهات التحقيق أمرت بحبس المتهم 4 أيام عقب قيامه بتسليم نفسه للنيابة بمنطقة حلوان.

لم تتخيل "ولاء رمضان" الفتاة التى لا تكمل عامها العشرين، أن تكون نهاية أخيها على يد خطيبها الذى رفضت أن تستكمل معه حياتها ليتركها هى الأخرى تصارع الموت داخل غرفة العناية المركزة بمستشفى قصر العينى.

الحاج "رمضان زارع" والد الشاب المقتول والفتاة المذبوحة، عامل بسيط اتى من بلدته بمحافظة سوهاج قبل 3 عقود مع زوجته التى اختارها الله له ليستقر به المقام برفقتها داخل شقة صغيرة بمنطقة دار السلام، لتمر 12 عاما كاملة دون أن ينجبوا حتى رزقهم الله بأول فرحتهم "محمد" ومن بعده شقيقته "ولاء وجنى" ليظنا أن الحياة ابتسمت لهما، فكان الأب يعمل ليل نهار لتوفير ما يحتاجونه بمساعدة زوجته الوفية، حتى كبر الأبناء وقام الأبن الأكبر محمد بخطبة فتاة من قريته بينما تم خطبة شقيقته ولاء لشاب يدعى "حسين" وهو أحد أبناء عمومتها لتقرر الفتاة بعد فترة إنهاء تلك الخطبة لعدم راحتها معه، الذي لم يتركها خطيبها فى حالها وقام بالتهديد والوعيد عقب علمه بذلك.

إنهاء الخطوبة

حاول الأهل إنهاء تلك الخطبة بشكل ودي وخاصة أنهم جميعا ابن عمومة ومن عائلة واحدة، عقب تدخل الأقارب، وبالفعل وافق الشاب على إنهائها بشكل مفاجىء دون أن يعلموا أنه يفكر فى حرق قلوبهم على أبنائهم.

لم ينتهي الأمر بهدوء كما خطط له أسرة الفتاة، فما كان من خطيبها إلا أن يقوم بالإنتقام منهم على ما فعلوه به، ظنا منه أنه ذلك يهدئ من روعه، فقرر أن يزهق أرواحهم.

عم الفتاة: دخل عليها المطبخ وفضل يطعن فيها بالسكين

وكشف صلاح زارع عم القتيل والفتاة المذبوحة تفاصيل الواقعة، قائلا: أن الجريمة بدأت عندما شاهد شقيقه “رمضان” يجلس على المقهى مع خطيب نجلته "حسين"، فذهب للجلوس معهم وكانت جلسة عادية تناولوا فيها القهوة والشاي.

وأضاف: عندما انتهينا من الجلوس والحديث غادر كلا منا الى عمله، لكن “حسين” قرر أن يغير خط سيره وتوجه إلى شقة والد خطيبته، وقام بطرق الباب لتفتح له شقيقة الفتاة وعمرها 9 سنوات، فطلب منها التوجه الى أحد الأكشاك بالشارع لشراء كارت شحن، وبالفعل توجهت الفتاة الصغيرة إلى الكشك، ودخل حسين إلى غرفة "محمد" شقيق خطيبته وجلس معه ثم طلب منه دخول الحمام وأثناء دخوله لاحظ وجود "ولاء "فى المطبخ.

وتابع: قام “حسين” باستخراج “سكين” من طيات من ملابسه، وانهال على "ولاء " بعدة طعنات فى مختلف أنحاء جسدها، ليشعر شقيقها بصراخها وتوجه لمعرفة ما يحدث، فوجد شقيقته مغشية على الأرض والمتهم ينهال عليها بالطعنات، وعندما أقترب منه للدفاع عن اخته قام بطعنه في بطنه ثم أمسك رأسه وذبحه وهرب من المنزل.

وأكد “صلاح” أن ابن أخيه فارق الحياة على الفور، وأن “ولاء” كانت على قيد الحياة، فقاموا بأخذها إلى مستشفى القصر العينى ليتبين أن جسدها ممزق بالكامل بطعنات السكين ويسابق الأطباء الزمن لإنقاذ حياتها.

وأوضح عم الفتاة أن المتهم كان فى حالة طبيعية يوم ارتكاب الواقعة وأن كاميرات المراقبة رصدت متهم آخر قام باعطائه سكين أثناء صعوده للعقار وقت الحادث، مشيرا إلى وجود أحد أقارب المتهم فى الشقة وقت ارتكاب الجريمة وشاهدت المتهم وهو يرتكب الواقعة.



وأشار صلاح، إلي أن ابن شقيقه خاطب وكان من المقرر اقامة حفل زفافه يوم 5 ديسمبر المقبل، لكن قضاء الله كان سبق وقتله المتهم بعدما استقبله فى بيته.

بلاغ بوجود قتيل ومصابة

تلقى اللواء أشرف الجندى مدير أمن القاهرة أخطارا من اللواء محمد عبدالله مدير مباحث العاصمة مفاده تلقى اللواء علاء بشندى مدير عمليات مديرية الأمن بلاغا من قسم شرطة دار السلام يفيد بوجود قتيل ومصابة داخل شقة بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقل العميد وائل غانم مدير قطاع الجنوب والمقدم وسام عطية رئيس مباحث قسم شرطة دار السلام والرائد عبدالرحمن رجائى معاون أول مباحث القسم لمكان الحادث وعثر على جثة شاب يدعى محمد رمضان، 21 سنة، مقتول بعدة طعنات بالبطن والرقبة وبجواره شقيقته ولاء، 19 سنة، مصابة بـ6 طعنات بأنحاء متفرقة من الجسم وتم نقلها لمستشفى القصر العينى فى حالة حرجة لتلقى العلاج.



وبعمل التحريات تبين ان خطيب الفتاة ويدعى "حسين م"، 29 سنة، وراء ارتكاب الواقعة، وتمكن من الفرار بعد ارتكاب الجريمة وتم تشكيل فريق بحث مكبر لمطاردته، وتم نقل جثة الشاب لمشرحة زينهم لتشريحها، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

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