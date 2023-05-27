تعرف على السيرة الذاتية لنائب رئيس جامعة كفرالشيخ الجديد

هنأ، الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس جامعة كفرالشيخ، الدكتورة أماني شاكر عميد كلية التربية النوعية بالجامعة ، بصدور قرار رئيس الجمهورية، بتعيينها نائباً لرئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، طبقًا لما أعلنه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وطبقًا للسيرة الذاتية، فقد تخرجت الدكتورة أماني شاكر في كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان عام 1991، وحصلت على درجة الماجستير، في هندسة الغزل والنسيج والتريكو، جامعة حلوان 1998، ونالت درجة الدكتوراه عام 2004م.

وتدرجت في المناصب العلمية، حتى وصلت إلى درجة أستاذ بقسم التربية الفنية بكلية التربية النوعية جامعة كفر الشيخ، عام 2012، وشغلت منصب وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ثم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، حتى وصلت إلى عميد كلية التربية النوعية.

وأصدرت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، قرارًا، بتعيين الدكتورة أماني محمد شاكر، مقرراً لفرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة كفر الشيخ، خلفًا للدكتورة هدى الطنباري، وذلك في يناير 2021.

وكان وزير التعليم العالي ،قد أعلن صدور قرارات جمهورية ،بتعيين قيادات جديدة في الجامعات الحكومية.

وجاءت التعيينات على النحو التالي:

• د. أماني محمد شاكر محمد، نائبًا لرئيس جامعة كفر الشيخ لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

• د. وليد محمد كمال الدين السروجي، نائبًا لرئيس جامعة حلوان لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

• د. وليد أحمد عبدالرازق عيد، عميدًا لكلية التربية الرياضية للبنين جامعة حلوان.

• د. نجدة إبراهيم محمود إبراهيم، عميدًا لكلية التربية النوعية جامعة الإسكندرية.

• د. أسامة إسماعيل حسن عبدالباري، عميدًا لكلية الآداب جامعة الزقازيق.

• د. محمد عبده راغب عماشة، عميدًا لكلية التربية النوعية جامعة دمياط.

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