الدوري السعودي.. رونالدو يقود هجوم النصر أمام الاتفاق

أعلن دينكو يليتشيتش المدير الفني المؤقت لفريق النصر، الذي يضم بين صفوفه أسطورة كرة القدم البرتغالية كريستيانو رونالدو، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة الاتفاق، في المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة 29 من بطولة دوري روشن (الدوري السعودي).

يحل رونالدو رفقة النصر، اليوم السبت، ضيفًا على الاتفاق بملعب استاد الأمير محمد بن فهد، في اللقاء الذي ينطلق في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

ويقود كريستيانو رونالدو، هجوم العالمي أمام الاتفاق، بجانب البرازيلي أندرسون تاليسكا، وعبدالرحمن غريب.

ويحتل النصر، وصافة جدول ترتيب دوري روشن (الدوري السعودي)، برصيد 63 نقطة، بفارق 3 نقاط عن المتصدر اتحاد جدة قبل جولتين من نهاية الموسم الجاري 2022-2023، فيما يأتي الاتفاق في المركز العاشر وفي رصيده 33 نقطة.

تشكيل النصر

حراسة المرمى: أوجستين روسي

خط الدفاع: سلطان الغنام – عبد الإله العمري – علي لاجامي – جيسلان كونان

خط الوسط: نواف بوشل –عبد الله الخبيري – لويز جوستافو

خط الهجوم: عبدالرحمن غريب – كريستيانو رونالدو – أندرسون تاليسكا.