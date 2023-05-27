حجازي أساسيًا في تشكيل اتحاد جدة أمام الفيحاء بالدوري السعودي

أعلن البرتغالي نونو سانتو، المدير الفني لفريق اتحاد جدة، المحترف ضمن صفوفه الثنائي المصري أحمد حجازي وطارق حامد، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة الفيحاء، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة 29 من بطولة دوري روشن (الدوري السعودي).

يحل اتحاد جدة، اليوم السبت، ضيفًا على الفيحاء بملعب استاد مدينة المجمعة الرياضية، حيث ينطلق اللقاء في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

ويتواجد حجازي في التشكيل الأساسي للاتحاد، بينما يغيب حامد للإصابة، التي أنهت موسمه مع العميد.

وأجرى سانتو، تعديلًا في تشكيل اتحاد جدة، بمشاركة الأنجولي هيلدر كوستا في الهجوم بجانب عبدالرزاق حمدالله ورومارينيو، فيما تواجد عوض الناشري في خط الوسط لتعويض غياب طارق حامد.

ويخوض العميد، لقاء اليوم أمام الفيحاء تحت شعار لا بديل عن الفوز، بالظفر بالنقاط الثلاثة لحسم بطولة الدوري السعودي واستعادة اللقب الغائب عن خزائن النادي.

ويحتل اتحاد جدة، صدارة جدول ترتيب دوري روشن (الدوري السعودي) برصيد 66 نقطة بفارق 3 نقاط عن النصر الوصيف وفي رصيده 63 نقطة، وفي حالة فوز الاتحاد على الفيحاء، سيصل للنقطة 69 ويتوج رسميًا بلقب المسابقة في الموسم الجاري 2022-2023 قبل الجولة الأخيرة دون النظر لنتائج النصر.

فيما يأتي الفيحاء، في المركز الثاني عشر بـ30 نقطة، بعد خوض 28 جولة.

تشكيل اتحاد جدة

حراسة المرمى: مارسيلو جروهي

خط الدفاع: أحمد بامسعود – أحمد حجازي – أحمد شراحيلي – مدالله العليان

خط الوسط: كورنادو – عوض الناشري – برونو هنريكي

خط الهجوم: هيلدر كوستا – عبدالرزاق حمدالله – رومارينيو.