طلب مفاجئ من "كاف" للأهلي قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا

وجه الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، خطابًا رسميًا إلى النادي الأهلي خلال الساعات الماضية بشأن حضور الجماهير في نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد المغربي يوم 4 يونيو المقبل.

يستضيف الأهلي نظيره الوداد المغربي يوم 4 يونيو المقبل على استاد القاهرة الدولي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

طلب "كاف" في خطابه من النادي الأهلي رغبة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم في زيادة السعة الجماهيرية بحيث تكون سعة كاملة لاستاد القاهرة في المباراة لأسباب تسويقية.

كان مجلس إدارة النادي الأهلي خاطب الجهات المختصة بشأن حضور السعة الكاملة في النهائي الأفريقي ولم يتلقى بعد الموافقة الرسمية.

كشفت مصادر بالنادي الأهلي أن الأمن وافق على حضور 20 الف متفرج ويحاول الأهلي خلال الساعات المقبلة زيادة العدد.

تأهل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز على الترجي التونسي برباعية في مجموع مباراتي الذهاب والإياب في نصف النهائي.