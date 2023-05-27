“الصحة” توقع بروتوكول لتوفير الفحوصات التشخيصية للتليف الكبدي

قال الدكتور محمد سويلم مدير عام شركة «روش» السويسرية في مصر ، أن سرطان الكبد مرض يشكل عبئًا متزايدًا في المجتمع المصري، متابعا “نأمل من خلال الشراكة مع وزارة الصحة والسكان ، أن نتمكن من تحقيق نتائج أفضل للمرضى المصريين، بمعدلات نجاح تضاهي المعدلات العالمية”.

جاء ذلك خلال توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة والسكان ، وشركة «روش» السويسرية المتخصصة في مجال المستحضرات الحيوية، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، وقيادات الوزارة، وذلك لتعزيز الخدمات الطبية المقدمة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر وعلاج مرضى سرطان الكبد.

أضاف سويلم: “التعاون يُبني مع الوزارة على نجاح شراكتنا طويلة الأمد مع الحكومة المصرية وما حققناه معا في تخص الأورام، وفيروس C وغيرها من الأمراض المستعصية، ونحن فخورون بكل ما تقوم به وزارة الصحة وعلى رأسها الوزير الدكتور خالد عبدالغفار، فيما يخص أوضاع المرضى حول الجمهورية”.

أوضح أنه بموجب البروتوكول الموقع ، سيتم التعاون بين الجهتين في توفير الفحوصات التشخيصية للتليف الكبدي، والكشف المبكر عن أورام الكبد، ووظائف الكبد والكلى، فضلاً عن التعاون في تطوير 20 مركز حقن لتوفير خدمات الرعاية الأساسية لمرضى سرطان الكبد.

أكد أن البروتوكول يهدف إلى التعاون في تحسين جودة الخدمات المقدمة بمبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر وعلاج سرطان الكبد، من خلال تقديم الدعم لمرضى سرطان الخلايا الكبدية بالفحوصات التشخيصية لتعزيز قدرات الاكتشاف المبكر.

من جانبها، أضافت الدكتورة ليليان كنعان مدير عام شركة روش للحلول التشخيصية، «نحن فخورون بالنتائج التي تمكنا من تحقيقها خلال شراكة روش مع الحكومة المصرية، كان هناك تعاون مع وزارة الصحة عام 2018 في القضاء على فيروس التهاب الكبد سي، تحت شعار 100مليون صحة».