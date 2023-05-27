الإحصاء: 2.85% مولود لكل سيدة عام 2021

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم السبت ، بياناً بمناسبة اليوم العالمى " من أجل تنمية صحة المرأة " حيث تقوم دول العالم المختلفة بإستعراض الوضع الصحى الراهن للمرأة، وقد بدأ الاحتفال بهذا اليوم بمناسبة اجتماع أعضاء الشبكة العالمية للمرأة من أجل الحقوق الإنـجابية فى كوستـاريكا عام 1987 والذي تم فيه تحديد 28 مايو يوماً عالمياً من أجل تنمية صحة المرأة.

واشار الجهاز انه من أهم المؤشرات العالمية - وفقاً لتقرير لحالة سكان العالم عام 2023 – الصادر عن صندوق الأمم المتحدة للسكان فقد بلغ 2.3٪ معدل الخصوبة الإجمالى لكل إمرأة على مستوى العالم ، و 76 عام هو العمر المتوقع عند الميلاد للسيدات على مستوى العالم و 65٪ نسب السيدات المتزوجات فى سن (15-49 عاماً) على مستوى العالم يستخدمن أى وسيلة لتنظيم الأسرة .

كما بلغ نسب السيدات المتزوجات فى سن (15-49 عاماً) على مستوى العالم يستخدمن أى وسيلة حديثة لتنظيم الأسرة 59٪.

وهناك 11٪ من السيدات المتزوجات فى سن (15-49 عاماً) على مستوى العالم لديهن حاجة غير مبالاة لتنظيم الأسرة .

واوضح الجهاز انه من أهم المؤشرات وفقاً لبيانات الجهاز لجمهورية مصر العربية ، انه بلغ العمر المتوقع عند الميلاد للإناث (73.6 سنة) العمر المتوقع عند الميلاد للإناث عام 2023.

وارتفع العمر المتوقع عند الميلاد للإناث من 72.2 عام 2021 إلى 73.6 عام 2023 بناءً على أخر بيان من الإسقاطات السكانية .

وتوقع البقاء هو المتوسط التقديري لعدد السنوات التي يتوقع أن يعيشها الفرد. ونوه الجهاز إلى أنه بلغ معدل الإنـجاب الكلى 2.85 مولود لكل سيدة من بيانات المسح الصحى للأسرة المصرية عام 2021 مقابل 3.5 عام 2014 وهو عباره عن متوسط عدد الأطفال التى تنجبهم السيدة خلال الفترة العمرية (15-49 سنة) .